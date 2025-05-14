Популярное ток-шоу представило новую необычную ведущую и напугало зрителей

Британское ток-шоу «Этим утром» представило виртуальную ведущую по имени Джулия

Популярное британское ток-шоу «Этим утром» (This Morning) представило новую необычную ведущую и напугало телезрителей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В одном из недавних выпусков шоу в студию пригласили виртуальную ведущую по имени Джулия, которая была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Однако из-за технических неполадок ведущая периодически зависала и не могла завершить свои фразы.

Многие пользователи в социальных сетях раскритиковали появление виртуальной ведущей в эфире шоу, назвав Джулию жуткой и пугающей, а также выразили недоверие к подобным экспериментам на телевидении.

Ранее сообщалось, что британский комик Адам Бакстон в одном из выпусков кулинарного шоу «Лучший пекарь Британии» приготовил похожий на инопланетное создание пирог. Судьи программы похвалили старания участника, но внешний вид сдобного изделия не понравился зрителям, о чем они сообщили в соцсетях.