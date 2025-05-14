Популярный российский блогер заочно арестован

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по делу об отмывании денег

Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал популярного российского блогера Гусейна Гасанова за отмывание денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Гасанов стал фигурантом дела по части 4 статьи 174 («Легализация и отмывание денежных средств») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Предположительно, с 2024 года блогер живет в Азербайджане.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ООО «Банда Фудс», принадлежащей Гасанову. Причиной послужило отсутствие финансовой отчетности, а также исполнительные производства в отношении ООО «Банда Фудс».