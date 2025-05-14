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18:41, 14 мая 2025Силовые структуры

Популярный российский блогер заочно арестован

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по делу об отмывании денег
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал популярного российского блогера Гусейна Гасанова за отмывание денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Гасанов стал фигурантом дела по части 4 статьи 174 («Легализация и отмывание денежных средств») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Предположительно, с 2024 года блогер живет в Азербайджане.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ООО «Банда Фудс», принадлежащей Гасанову. Причиной послужило отсутствие финансовой отчетности, а также исполнительные производства в отношении ООО «Банда Фудс».

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