Раскрыты способы защитить пенсионеров от жилищных аферистов

Риелтор Шмелев: От аферистов пенсионера спасет договор займа с залогом жилья

Пенсионеры нередко становятся жертвами жилищного мошенничества. Как уберечь пожилых родственников от потери имущества, «Газете.Ru» рассказал риелтор, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

Одним из самых популярных сегодня способов защиты является запрет на регистрацию жилищных сделок без личного участия владельца. Соответствующее заявление подается в Росреестр. На деле же такая мера хоть и создает барьер для аферистов, но гарантий не дает, подчеркивает собеседник издания. Несмотря на запрет дистанционных сделок, пенсионера могут запугать или убедить избавиться от жилья, чтобы он присутствовал на сделке лично.

Большую эффективность демонстрирует договор займа с залогом недвижимости. Для оформления такого документа необходимо передать квартировладельцу символическую сумму денег (5-10 тысяч рублей), долг можно указать как беспроцентный, а срок его возвращения — 10 лет. Впоследствии в пользу кредитора заключается договор залога недвижимости. Он регистрируется в Росреестре через МФЦ или онлайн. В этом случае любые действия с жилплощадью без согласия залогодержателя будут невозможны — ни с помощью нотариуса, ни агента. Вдобавок такая мера не потребует изменений в праве собственности, уточняет юрист: хозяин сможет жить в квартире, распоряжаться ею и оформлять субсидии. «Если в будущем случится наследование — долг легко возвращается, а залог снимается», — добавил Шмелев.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от жилищных аферистов. Прежде всего стоит внимательно изучать документы, которые вам предлагают подписать, в особенности текст мелким шрифтом. Также опасно разглашать данные от своего аккаунта на портале «Госуслуги».