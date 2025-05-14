Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:52, 14 мая 2025Экономика

Раскрыты способы защитить пенсионеров от жилищных аферистов

Риелтор Шмелев: От аферистов пенсионера спасет договор займа с залогом жилья
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пенсионеры нередко становятся жертвами жилищного мошенничества. Как уберечь пожилых родственников от потери имущества, «Газете.Ru» рассказал риелтор, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

Одним из самых популярных сегодня способов защиты является запрет на регистрацию жилищных сделок без личного участия владельца. Соответствующее заявление подается в Росреестр. На деле же такая мера хоть и создает барьер для аферистов, но гарантий не дает, подчеркивает собеседник издания. Несмотря на запрет дистанционных сделок, пенсионера могут запугать или убедить избавиться от жилья, чтобы он присутствовал на сделке лично.

Большую эффективность демонстрирует договор займа с залогом недвижимости. Для оформления такого документа необходимо передать квартировладельцу символическую сумму денег (5-10 тысяч рублей), долг можно указать как беспроцентный, а срок его возвращения — 10 лет. Впоследствии в пользу кредитора заключается договор залога недвижимости. Он регистрируется в Росреестре через МФЦ или онлайн. В этом случае любые действия с жилплощадью без согласия залогодержателя будут невозможны — ни с помощью нотариуса, ни агента. Вдобавок такая мера не потребует изменений в праве собственности, уточняет юрист: хозяин сможет жить в квартире, распоряжаться ею и оформлять субсидии. «Если в будущем случится наследование — долг легко возвращается, а залог снимается», — добавил Шмелев.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от жилищных аферистов. Прежде всего стоит внимательно изучать документы, которые вам предлагают подписать, в особенности текст мелким шрифтом. Также опасно разглашать данные от своего аккаунта на портале «Госуслуги».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Российский студент обучал подростков-зацеперов и спровоцировал трагедию

    Посольство Бразилии прокомментировало возможный визит Лулы да Силвы в Москву

    Российский город остался без воды

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В Днепропетровской области приготовились к расширению районов эвакуации

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа

    Генсек НАТО заявил об окне возможностей для урегулирования украинского конфликта

    В России обнаружили новый вид рыб

    В российском регионе при столкновении автобуса и двух машин пострадали 17 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости