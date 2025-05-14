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13:34, 14 мая 2025Экономика

Предсказан спрос на рыночную ипотеку в 2025 году

Сенатор Епифанова: В 2025 году ипотеку по рыночной ставке оформят 14 % россиян
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2025 году доля россиян, которые возьмут ипотеку по рыночной ставке, сохранится на уровне 14 процентов. Спрос на такие жилищные кредиты предсказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в этом году рыночная ипотека будет оставаться нишевым продуктом при сохранении высоких ставок и существовании льготных программ. Она уточнила, что ее будут оформлять заемщики, которые не могут либо не хотят использовать льготные программы, но имеют острую потребность улучшить жилищные условия или достаточно финансов, чтобы обслуживать дорогой кредит, а также надеются на рефинансирование в будущем.

«Доля в 14 процентов как раз и отражает эту ситуацию — спрос, хоть и минимальный, существует. Поэтому доля в 14 процентов вполне может сохраняться, однако для подавляющего большинства заемщиков рыночные ставки (которые, вероятно, будут оставаться высокими из-за ключевой ставки Центробанка) непривлекательны или неподъемны по сравнению с льготными программами», — объяснила Епифанова.

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Сенатор отметила, что, если человек принципиально хочет купить готовую квартиру (из-за расположения, готовой инфраструктуры, отсутствия рисков долгостроя, большей площади за те же деньги), а подходящих льготных программ для вторичного рынка нет, рыночная ипотека оказывается единственным вариантом решения жилищного вопроса. Она также рассказала, что инвесторы с высоким аппетитом к риску могут рассматривать приобретение недвижимости с использованием рыночной ипотеки, если рассчитывают, что удорожание жилья ощутимо опередит затраты на обслуживание дорогого кредита. Епифанова убеждена, что это чрезвычайно рискованная стратегия в условиях высоких ставок и неопределенности на рынке недвижимости, однако подобная стратегия имеет место, если речь идет об уникальном лоте с высоким потенциалом роста его стоимости.

В соответствии со статистикой Единой информационной системы жилищного строительства, в данный момент средние ставки по ипотеке на новостройке в стране составляют примерно 26,94 процента, а на готовые квартиры — приблизительно 27,21 процента.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что ставки по ипотеке в стране вряд ли снизятся к 2027 году.

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