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09:23, 14 мая 2025Экономика

Производство алкоголя в России обрушилось

РАТК: Производство алкоголя в России с начала 2025 года упало на 26 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За первые четыре месяца 2025-го производство алкоголя в России упало на 26 процентов в годовом выражении. Об обрушении показателей с начала года со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает «Коммерсантъ».

Выпуск алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился до до 46,58 миллиона декалитров (дал). Сильнее всего упало производство слабого алкоголя — до 448,5 тысячи дал (минус 94,5 процента), а также плодовой алкогольной продукции — до 498,8 тысячи дал (минус 89,8 процента).

Производство напитков крепче девяти процентов с января по апрель упало год к году на 14,7 процента, до 28,71 миллиона декалитров. Выпуск водки сократился до 19,14 миллиона дал, ликероводочных изделий — до 5,1 миллиона дал (минус 6 процентов), коньяков — 2,02 миллиона дал (минус 22,7 процента), других спиртных напитков — до 2,44 миллиона дал (минус 16,8 процента).

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