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18:13, 13 мая 2025Экономика

Госдума решила не вводить продажу алкоголя через «Госуслуги»

Госдума отклонила идею о продаже алкоголя россиянам только через «Госуслуги»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект о праве продавать совершеннолетним россиянам алкоголь только после того, как в их личном кабинете на «Госуслугах» появится запись о профилактической беседе с врачом-наркологом. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого против идеи выступило правительство, указав, что механизм реализации запрета неясен, ведь продавцу придется каким-то образом проверять наличие записи на «Госуслугах».

Также непонятно, как алкоголь будут продавать иностранцам и лицам без гражданства, и, наконец, изменение заставит россиян, не имеющих аккаунта на «Госуслугах», покупать нелегальный алкоголь.

Отдельно в правительстве указали, что проведение профилактических бесед со всем взрослым населением страны приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации.

Автором законопроекта выступил представляющий фракцию ЛДПР депутат Андрей Свинцов. Он объяснил необходимость введения системы «негативными тенденциями». Еще одной антиалкогольной инициативой народного избранника стал законопроект о запрете продажи алкоголя в супермаркетах вместе с другими продуктами.

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