В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами

Депутат Свинцов внес законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах

В электронной базе Госдумы появился законопроект о запрете продажи алкоголя в супермаркетах вместе с другими продуктами. Автором документа стал депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

Он указал, что розничная продажа спиртного и табачных изделий должна проводиться либо в стационарных специализированных объектах, либо в отдельном помещении магазинов, вход в которое недоступен для людей младше 18 лет.

Дополнительным условием названы непрозрачные стены и двери таких объектов или помещений, чтобы увидеть продукцию мог только посетитель, зашедший внутрь торгового зала со спиртным.

В пояснительной записке депутат подчеркнул, что сейчас алкоголем торгуют почти во всех магазинах наряду с продуктами питания, причем он всегда на виду, а рядом с ним находятся традиционные закуски. По словам Свинцова, такая политика торговых сетей приводит к большому количеству спонтанных покупок алкоголя, которые необходимо ограничить.

На прошлой неделе начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев, комментируя инициативы региональных властей по сокращению точек продажи алкоголя, выступил против такого подхода. По его мнению, такая активность приведет лишь к росту продаж нелегального алкоголя.

Ранее в ведомстве сообщили, что за первые десять месяцев этого года розничные продажи алкогольной продукции в стране в натуральном выражении выросли до максимума с 2017 года (184,2 миллиона декалитров).