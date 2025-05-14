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11:16, 14 мая 2025Мир

Противники Трампа раскусили его тактику

NYT: Противники Трампа раскусили его тактику на переговорах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Противники президента США Дональда Трампа раскусили его «максималистскую тактику» на переговорах, из-за чего ему становится трудно продвигать свои интересы в международных делах. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Президент Трамп уже давно пользуется репутацией максималиста, выдвигая огромные требования, создавая кризис и начиная переговоры под высоким давлением», — отмечается в материале издания. Уточняется, что его стиль имеет «ориентацию на сделки», что уже стали улавливать его оппоненты.

Авторы указывают, что Трампу из-за этого чаще всего приходится отступать от своих требований, объявляя, что он «победил» по итогам переговоров. По их словам, подобная тактика имела место с его политикой в отношении Канады и торговых тарифов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что присутствие Трампа на переговорах по Украине в Стамбуле будет зависеть от участия российского лидера Владимира Путина во встрече. По данным неназванного чиновника, присутствие Трампа на предстоящей встрече в Стамбуле «остается открытым вопросом».

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