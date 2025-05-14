Путин назвал условия возвращения западных брендов в Россию

Путин: Извинений от ушедших из России западных компаний будет недостаточно

Президент России Владимир Путин считает, что западным компаниям будет недостаточно просто извиниться, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом он заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», его цитирует ТАСС.

Российский лидер отметил, что ситуацию касательно возвращения каждого бренда следует рассматривать отдельно. «Надо смотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас — ну, пускай сидит где-то, бог с ними», — сказал Путин.

Россия будет принимать решение о возвращении западных компаний в первую очередь с точки зрения выгоды, пояснил президент. По его словам, пускать обратно на рынок следует только те компании, чье появление выгодно.

Путин подчеркнул, что при принятии решений о возвращении иностранных компаний будут учитываться и интересы отечественного бизнеса.

Ранее Путин назвал инициаторов санкций против России придурками, заявив, что они вредят сами себе.