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23:03, 13 мая 2025Экономика

Путин назвал условия возвращения западных брендов в Россию

Путин: Извинений от ушедших из России западных компаний будет недостаточно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин считает, что западным компаниям будет недостаточно просто извиниться, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом он заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», его цитирует ТАСС.

Российский лидер отметил, что ситуацию касательно возвращения каждого бренда следует рассматривать отдельно. «Надо смотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас — ну, пускай сидит где-то, бог с ними», — сказал Путин.

Россия будет принимать решение о возвращении западных компаний в первую очередь с точки зрения выгоды, пояснил президент. По его словам, пускать обратно на рынок следует только те компании, чье появление выгодно.

Путин подчеркнул, что при принятии решений о возвращении иностранных компаний будут учитываться и интересы отечественного бизнеса.

Ранее Путин назвал инициаторов санкций против России придурками, заявив, что они вредят сами себе.

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