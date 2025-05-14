Путин назвал условия возвращения западных брендов в Россию

Президент России Владимир Путин считает, что западным компаниям будет недостаточно просто извиниться, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом он заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», его цитирует ТАСС.
Российский лидер отметил, что ситуацию касательно возвращения каждого бренда следует рассматривать отдельно. «Надо смотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас — ну, пускай сидит где-то, бог с ними», — сказал Путин.
Россия будет принимать решение о возвращении западных компаний в первую очередь с точки зрения выгоды, пояснил президент. По его словам, пускать обратно на рынок следует только те компании, чье появление выгодно.
Путин подчеркнул, что при принятии решений о возвращении иностранных компаний будут учитываться и интересы отечественного бизнеса.
Ранее Путин назвал инициаторов санкций против России придурками, заявив, что они вредят сами себе.