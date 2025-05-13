Путин назвал инициаторов санкций против России придурками

Путин: Вредящие самим себе санкции против России вводят придурки

Представители западных стран, которые вводят антироссийские санкции и при этом вредят самим себе, — придурки. Так инициаторов различных ограничений назвал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, некоторые руководители готовы причинить ущерб собственным государствам, лишь бы навредить России.

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки, — ой, извините, пожалуйста», — высказался Путин.

В рамках встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» президент также завел разговор о крупном иностранном бизнесе, ушедшем из России после 2022 года, но выходящем на него с просьбами о возвращении. Он оценил целесообразность их возвращения с практической точки зрения — для отказа нежелательной компании необходимо будет «найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть», подчеркнул Путин.