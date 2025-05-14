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20:29, 14 мая 2025Россия

Работник сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона ВСУ на российский регион

Сотрудник предприятия пострадал при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Работник сельхозпредприятия пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский Белгородского района вражеский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник», — пояснил он.

Пострадавший сам обратился в районную больницу, где ему оказали лечение. При ударе беспилотника повреждения также получили два легковых автомобиля.

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Еще одно сельхозпредприятие также попало под удар БПЛА. Речь идет о производстве, расположенном в Шебекинском округе в селе Зиборовка. Там повреждения получили здание, пять автомобилей, остекленение в одной квартире и торговый объект. Помимо того, украинский дрон также ударил по административному зданию в городе Валуйки.

В этот же день Вячеслав Гладков сообщал о четырех пострадавших при атаках украинских войск на Белгородскую область. Двое из них получили ранения при ударе дрона по грузовому автомобилю.

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