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07:15, 14 мая 2025Забота о себе

Раскрыт секрет долгих и счастливых отношений

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Психолог Кристина Мартинес заявила, что секретом долгих и счастливых отношений является правило «четырех двоек». Его суть специалистка раскрыла в беседе с изданием 20minutos.

Мартинес назвала однообразие главным врагом любых отношений. В связи с этим каждые две недели партнерам необходимо проводить время вместе без смартфонов и других отвлекающих факторов. Также каждые два месяца нужно посвящать все выходные друг другу, чтобы разбавить рутину.

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Кроме того, по словам психолога, каждые два года необходимо отправляться в совместное путешествие. Дополнительно партнерам каждый день на протяжении двух минут стоит вести диалог о том, что устраивает в отношениях, а что хотелось бы изменить. Сначала может показаться, что за такое короткое время невозможно ничего обсудить, но в действительности этот разговор поможет понять потребности друг друга и устранить многие недоразумения, заключила Мартинес.

Ранее психолог Саманта Родман рассказала, как вернуть сексуальный интерес к партнеру. По ее словам, для этого необходимо устраивать свидания.

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