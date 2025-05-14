Раскрыты подробности о задержании главы Новочеркасска

СК РФ: Главу Новочеркасска подозревают в получении взятки 8 миллионов рублей

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко подозревается в получении более восьми миллионов рублей в качестве взятки от застройщика. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Ростовской области в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, в 2024 году глава администрации при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика деньги. «Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), раскрыли подробности в СК.

Ранее сообщалось, что Лысенко задержан по делу о передаче взятки в размере 20 миллионов рублей.