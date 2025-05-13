Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:22, 13 мая 2025Силовые структуры

Главу Новочеркасска задержали по подозрению в вымогательстве

Главу Новочеркасска Лысенко задержали по подозрению в вымогательстве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сайт партии «Единая Россия»

Глава Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко задержан по делу о передаче взятки в размере 20 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Там же уточняется, что правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам.

По данным Telegram-канала Shot, чиновника задержали вечером 13 мая с поличным — при получении взятки в несколько миллионов рублей. Сейчас проводятся обыски по месту жительства главы и на его рабочем месте.

Главу города подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По этой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области. К границе стянули до 2000 украинских военных и наемников

    На Западе назвали Зеленского неуравновешенным из-за требований к Путину

    Захарова пошутила над словами Макрона о безопасности Европы

    Макрон оценил вероятность конфискации активов России

    Пожар начался на рынке в Запорожской области после ударов ВСУ

    В России увидели основания для встречи Путина и Папы Римского

    Названы условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

    Хуситы атаковали аэропорт в Тель-Авиве

    В Совфеде предложили заменить мигрантов роботами

    Главу Новочеркасска задержали по подозрению в вымогательстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости