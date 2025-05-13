Главу Новочеркасска задержали по подозрению в вымогательстве

Главу Новочеркасска Лысенко задержали по подозрению в вымогательстве

Глава Новочеркасска Ростовской области Юрий Лысенко задержан по делу о передаче взятки в размере 20 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Там же уточняется, что правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам.

По данным Telegram-канала Shot, чиновника задержали вечером 13 мая с поличным — при получении взятки в несколько миллионов рублей. Сейчас проводятся обыски по месту жительства главы и на его рабочем месте.

Главу города подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По этой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

