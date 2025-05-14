У задержанного мэра Новочеркасска прошли обыски

В администрации и квартире мэра Новочеркасска ночью прошли обыски

Начало событий в новости Главу Новочеркасска задержали по подозрению в вымогательстве

Сотрудники силовых структур провели обыски в здании администрации Новочеркасска и в квартире мэра города Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента.

Обыски прошли ночью 14 мая. Посторонних в здание администрации не пускали.

О задержании Юрия Лысенко стало известно во вторник, 13 мая. Изначально его заподозрили в передаче взятки в размере 20 миллионов рублей, однако позже появилась информация, что глава города получил более восьми миллионов рублей в качестве взятки от застройщика.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

