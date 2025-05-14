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07:45, 14 мая 2025Силовые структуры

У задержанного мэра Новочеркасска прошли обыски

В администрации и квартире мэра Новочеркасска ночью прошли обыски
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Главу Новочеркасска задержали по подозрению в вымогательстве
Юрий Лысенко

Юрий Лысенко. Фото: Сайт партии «Единая Россия»

Сотрудники силовых структур провели обыски в здании администрации Новочеркасска и в квартире мэра города Юрия Лысенко, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента.

Обыски прошли ночью 14 мая. Посторонних в здание администрации не пускали.

О задержании Юрия Лысенко стало известно во вторник, 13 мая. Изначально его заподозрили в передаче взятки в размере 20 миллионов рублей, однако позже появилась информация, что глава города получил более восьми миллионов рублей в качестве взятки от застройщика.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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