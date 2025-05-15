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17:11, 15 мая 2025Силовые структуры

Мэр Новочеркасска оказался в СИЗО по уголовному делу

Суд отправил в СИЗО мэра Новочеркасска Лысенко по делу о взятке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости У задержанного мэра Новочеркасска прошли обыски

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу мэра Новочеркасска Юрия Лысенко, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении главы города возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Лысенко был задержан во вторник, 13 мая. Изначально его заподозрили в передаче взятки в размере 20 миллионов рублей, однако позже появилась информация, что мэр получил более восьми миллионов рублей от застройщика.

В ночь на 14 мая сотрудники силовых структур провели обыски в здании администрации и в квартире Лысенко.

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