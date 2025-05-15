Мэр Новочеркасска оказался в СИЗО по уголовному делу

Суд отправил в СИЗО мэра Новочеркасска Лысенко по делу о взятке

Начало событий в новости У задержанного мэра Новочеркасска прошли обыски

Суд заключил под стражу мэра Новочеркасска Юрия Лысенко, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении главы города возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Лысенко был задержан во вторник, 13 мая. Изначально его заподозрили в передаче взятки в размере 20 миллионов рублей, однако позже появилась информация, что мэр получил более восьми миллионов рублей от застройщика.

В ночь на 14 мая сотрудники силовых структур провели обыски в здании администрации и в квартире Лысенко.