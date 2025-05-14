Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 14 мая 2025Мир

Раскрыты подробности согласования 17-го пакета санкций против России

Bloomberg: Страны ЕС намерены сегодня согласовать 17-й пакет санкций против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) намерены согласовать 17-й пакет санкций против России 14 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ожидается, что государства — члены ЕС достигнут предварительного соглашения по 17-му пакету санкций против России сегодня, накануне возможных переговоров между Россией и Украиной в Турции», — говорится в материале.

По данным агентства, меры, которые должны быть официально приняты на следующей неделе, являются более постепенными по сравнению с предыдущими раундами. Отмечается, что они в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз вместе с США может ввести дополнительные санкции против России. Он добавил, что ограничения могут ввести в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Российскому первокласснику проломило череп упавшими футбольными воротами

    В российской больнице пациентке с внематочной беременностью отказали в помощи

    Пропавшего на первом боевом задании бойца СВО похоронили через год после смерти

    В Эстонии рассказали о предстоящем саммите НАТО

    Горный обвал отрезал от мира полсотни российских сел

    Гигантскую самку крокодила весом 400 килограммов поймали и сняли на видео

    Медведчук заявил о поражении Зеленского

    Обнаружен древнейший морской хищник с тремя глазами

    Женщин предупредили о скрытых опасностях органической косметики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости