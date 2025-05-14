Раскрыты подробности согласования 17-го пакета санкций против России

Bloomberg: Страны ЕС намерены сегодня согласовать 17-й пакет санкций против РФ

Страны Европейского союза (ЕС) намерены согласовать 17-й пакет санкций против России 14 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ожидается, что государства — члены ЕС достигнут предварительного соглашения по 17-му пакету санкций против России сегодня, накануне возможных переговоров между Россией и Украиной в Турции», — говорится в материале.

По данным агентства, меры, которые должны быть официально приняты на следующей неделе, являются более постепенными по сравнению с предыдущими раундами. Отмечается, что они в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз вместе с США может ввести дополнительные санкции против России. Он добавил, что ограничения могут ввести в ближайшие дни.