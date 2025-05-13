Макрон допустил введение новых санкций против России

Макрон допустил введение новых санкций ЕС и США против России в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз вместе с США могут ввести новые санкции против России. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала TF1.

Макрон допустил, что ограничения могут ввести в ближайшие дни. Он уточнил, что, по предварительным данным, меры охватят финансовые сервисы и углеводороды.

Ранее постпреды стран-членов ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России. Известно, что послы рассмотрят рестриктивные меры против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

До этого президент США Дональд Трамп в личных беседах одобрил заявление о санкциях, с которым выступили посетившие Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Трамп дал понять, что поддержит их даже с дополнительными ограничениями, если это будет необходимо.

