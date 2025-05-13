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21:58, 13 мая 2025Мир

Макрон допустил введение новых санкций против России

Макрон допустил введение новых санкций ЕС и США против России в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз вместе с США могут ввести новые санкции против России. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала TF1.

Макрон допустил, что ограничения могут ввести в ближайшие дни. Он уточнил, что, по предварительным данным, меры охватят финансовые сервисы и углеводороды.

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Ранее постпреды стран-членов ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России. Известно, что послы рассмотрят рестриктивные меры против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

До этого президент США Дональд Трамп в личных беседах одобрил заявление о санкциях, с которым выступили посетившие Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Трамп дал понять, что поддержит их даже с дополнительными ограничениями, если это будет необходимо.

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