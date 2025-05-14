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09:32, 14 мая 2025Забота о себе

Раскрыты причины боли при метеоризме

Врач Кашьяп: Метеоризм сопровождается болью при синдроме раздраженного кишечника
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Пурна Кашьяп заявила, что у некоторых людей метеоризм может сопровождаться болью. Причины неприятных ощущений она раскрыла в беседе с изданием OkDiario.

Как пояснила Кашьяп, боль при метеоризме может возникать из-за затрудненного прохождения газов по желудочно-кишечному тракту. С неприятными ощущениями в ЖКТ зачастую сталкиваются люди с синдромом раздраженного кишечника и целиакией — непереносимостью глютена, отметила она.

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Врач призвала обращаться в больницу, если боль при метеоризме является такой сильной, что мешает жить. Если при этом присутствуют другие симптомы, такие как стул с кровью, потеря веса, рвота, тошнота, запор и диарея, нельзя исключать более серьезные заболевания. Кроме того, насторожить должно изменение консистенции стула и частоты дефекации, заключила она.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая заявила, что проблемы с ЖКТ можно выявить по языку. Так, по ее словам, белый налет указывает на гастрит.

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