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12:07, 14 мая 2025Силовые структуры

Расправу ВСУ над двумя мирными жителями Курской области расценили как теракт

Следователи устанавливают обстоятельства убийства ВСУ 2 жителей Курской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи устанавливают обстоятельства расправы военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя мирными жителями Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас устанавливаются причастные к преступлению.

По версии следствия, не позднее января 2025 года военнослужащие ВСУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, пытали и истязали жителя села Русское Поречное и жителя поселка Мирный, а затем убили их. На телах мужчин обнаружены огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над жителем Курской области после удара украинского беспилотника.

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