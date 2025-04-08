Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 8 апреля 2025Силовые структуры

По факту расправы над жителем Курской области и обстрела села возбуждено дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после убийства жителя Курской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над жителем Курской области после удара украинского беспилотника. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проживающая в селе Погребки женщина рассказала, что в октябре 2024 года ее муж не выжил в результате целенаправленного удара украинского беспилотника. Во время проведения осмотра места происшествия эти показания подтвердились. Правоохранители также зафиксировали разрушения, характерные для таких атак.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по той же статье после расправы над жителем села Плехово Курской области со стороны польских наемников.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

    Минфин захотел строже следить за расходом бюджетных денег

    На Украине предрекли нехватку средств на выплату зарплат военным

    Мексика собралась добиться независимости от США в поставках газа

    В Петербурге упавший кирпич пробил голову ребенку и попал на видео

    «Ростех» предложил новую уголовную статью за «блок на негатив»

    Уехавший в Сербию российский блогер раскритиковал популярное мнение о загранице

    Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

    Певец Artik «заморозил» в России недвижимость на 150 миллионов рублей

    В Сербии предложили план смещения Вучича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше