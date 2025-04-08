По факту расправы над жителем Курской области и обстрела села возбуждено дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после убийства жителя Курской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над жителем Курской области после удара украинского беспилотника. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проживающая в селе Погребки женщина рассказала, что в октябре 2024 года ее муж не выжил в результате целенаправленного удара украинского беспилотника. Во время проведения осмотра места происшествия эти показания подтвердились. Правоохранители также зафиксировали разрушения, характерные для таких атак.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по той же статье после расправы над жителем села Плехово Курской области со стороны польских наемников.