По факту расправы над жителем Курской области польскими наемниками возбуждено дело

СК возбудил дело после убийства жителя Курской области польскими наемниками

Следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над жителем Курской области польскими наемниками. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Жительница села Плехово Курской области рассказала, что польские наемники, которые с Вооруженными силами Украины (ВСУ) вторглись в область, совершали обстрелы в жилом секторе села. В результате данных преступлений не выжил брат ее супруга.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники из Польши и Грузии издевались и глумились над жителями сел Лебедевке и Плехово.