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19:28, 29 марта 2025Россия

В Курской области рассказали об издевательствах польских наемников над местными жителями

В Курской области наемники из Польши и Грузии издевались над местными жителями
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: РИА Новости

Иностранные наемники, которые с Вооруженными силами Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, издевались над мирными жителями. Об этом сообщил РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района.

«В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что наемники также насиловали женщин, после чего расправлялись с ними.

Ранее жительница села Казачья Локня в Курской области рассказала о зверствах ВСУ в первые дни вторжения. По ее словам, украинские военные стреляли во всех местных жителей, которые попадались им на глаза.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. Бои в регионе идут до сих пор. В ходе наступательных операций российским военным удалось освободить большинство населенных пунктов, включая Суджу, Лебедевку и Плехово.

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