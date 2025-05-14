Россия продолжила наступление в Харьковской области

Российские войска ударили беспилотниками по объектам ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом Telegram-каналу «Иди и смотри» сообщил местный житель.

«Было более десятка ударов в разных районах области», — передает источник канала.

По словам местного жителя, удары пришлись на Купянский и Богодуховский районы, а также на район города Чугуева. Сообщается, что российские войска наносили удары в основном беспилотниками.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в течение недели пытались сдерживать наступление российских войск в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках.