Россиян предупредили об опасности длительного сна

Невролог Мартынов заявил о риске инсульта из-за сна более десяти часов в сутки

Врач-невролог Владимир Мартынов заявил, что длительный сон может быть опасен. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Мартынов раскрыл опасность длительного сна и заявил, что тот увеличивает риск инсульта.

«Сон более 10 часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти», — предупредил он.

Специалист добавил, что организм человека, обычно сам подсказывает нужное количество сна. Однако если человек спит по 10-12 часов в сутки и не чувствует бодрости, то следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Чадина назвала скрытые признаки гормонального сбоя. По ее словам, на неполадки в организме может указывать в том числе усталость после сна.