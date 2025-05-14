В ГД внесли проект о сроке адаптации к гражданской жизни после срочной службы

Россиянам захотели предоставлять срок адаптации к гражданской жизни после срочной службы в армии по призыву. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, передает ТАСС.

Как следует из пояснительной записки, в России предложили предоставлять военнослужащим после окончания службы по призыву и перед выходом на прежнее место работы срок до 20 дней «для их адаптации к гражданской жизни».

На сегодняшний день в Трудовом кодексе содержится аналогичное положение для граждан, проходивших военную службу по мобилизации.

Кроме того, депутаты внесли на рассмотрение законопроект о праве работодателя выплачивать материальную помощь работникам в случае призыва на военную службу.

Ранее в Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян — отцов детей-инвалидов. Сейчас они могут только оформить отсрочку от армии, если ребенку еще нет трех лет.