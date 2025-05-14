Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 14 мая 2025Россия

Россиянам захотели предоставлять срок адаптации к гражданской жизни после срочной службы

В ГД внесли проект о сроке адаптации к гражданской жизни после срочной службы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Россиянам захотели предоставлять срок адаптации к гражданской жизни после срочной службы в армии по призыву. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, передает ТАСС.

Как следует из пояснительной записки, в России предложили предоставлять военнослужащим после окончания службы по призыву и перед выходом на прежнее место работы срок до 20 дней «для их адаптации к гражданской жизни».

На сегодняшний день в Трудовом кодексе содержится аналогичное положение для граждан, проходивших военную службу по мобилизации.

Кроме того, депутаты внесли на рассмотрение законопроект о праве работодателя выплачивать материальную помощь работникам в случае призыва на военную службу.

Ранее в Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян — отцов детей-инвалидов. Сейчас они могут только оформить отсрочку от армии, если ребенку еще нет трех лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба более шести тысяч пропавших на СВО российских бойцов

    В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с президентом Бразилии

    Катя Лель рассказала о даре исцеления

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В России задумались о продлении ограничений на вывоз бензина

    Агутин ответил на слухи о молодой любовнице

    Мировому спросу на один вид машин спрогнозировали резкий рост

    Молочные продукты принесли неожиданную пользу здоровью

    Российский мэр порадовался большому количеству могил с красными звездами. Цитату чиновника поспешили изменить

    Россиянам захотели предоставлять срок адаптации к гражданской жизни после срочной службы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости