Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 14 мая 2025Россия

Россияне повредили общественный туалет и отправились на СВО

В Башкирии двое мужчин повредили общественный туалет и отправились на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FotograFF / Фотобанк Лори

В Ишимбайском районе Башкирии двое мужчин повредили общественный туалет в центральном парке культуры и отдыха имени Матросова и отправились на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил глава района Азат Ишемгулов в Telegram-канале.

По данным российского чиновника, личности хулиганов быстро установила полиция. После беседы с правоохранителями мужчины «осознали свой поступок и приняли решение добровольно заключить контракт» на участие в боевых действиях на Украине.

«Надеюсь, что служба поможет им переосмыслить ценности, проявить себя с лучшей стороны и вернуться с достоинством», — поделился Ишемгулов.

До этого стало известно, что бойца СВО бросили в аэропорту без денег сразу после обмена пленными.

Жена мужчины рассказала, что у того погашена судимость. Спустя некоторое время военный оказался в Перми, однако он с семьей планирует переезд.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Российский стилист объяснила запрет на откровенные наряды на Каннском фестивале

    В российском регионе начался розыск пытавшегося заманить ребенка шоколадкой мужчины

    В Белом доме заметили немецкое вмешательство

    Володин призвал ускорить принятие закона о платном обучении в вузах

    На Украине рассказали об увеличении числа БПЛА ВС России в сотни раз

    В России отреагировали на слова Рютте об окне возможностей решения украинского конфликта

    «Калашников» представил форму «Новатор»

    Звезда «Фабрики звезд» возмутилась поведением критикующих Россию артистов

    Песков разграничил украинское урегулирование и восстановление диалога с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости