Россияне повредили общественный туалет и отправились на СВО

В Башкирии двое мужчин повредили общественный туалет и отправились на СВО

В Ишимбайском районе Башкирии двое мужчин повредили общественный туалет в центральном парке культуры и отдыха имени Матросова и отправились на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил глава района Азат Ишемгулов в Telegram-канале.

По данным российского чиновника, личности хулиганов быстро установила полиция. После беседы с правоохранителями мужчины «осознали свой поступок и приняли решение добровольно заключить контракт» на участие в боевых действиях на Украине.

«Надеюсь, что служба поможет им переосмыслить ценности, проявить себя с лучшей стороны и вернуться с достоинством», — поделился Ишемгулов.

До этого стало известно, что бойца СВО бросили в аэропорту без денег сразу после обмена пленными.

Жена мужчины рассказала, что у того погашена судимость. Спустя некоторое время военный оказался в Перми, однако он с семьей планирует переезд.