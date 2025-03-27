Россиянин отправился на СВО из колонии и попал в плен. После обмена его бросили в аэропорту без денег и арестовали

Daily Storm: Бойца СВО бросили в аэропорту без денег сразу после обмена пленными

Россиянин, отправившийся на специальную военную операцию (СВО) на Украине из колонии, попал в плен, но позднее был освобожден в ходе обмена.

Однако затем, по словам его супруги, его бросили в аэропорту без денег, а после обращения за помощью заподозрили в сотрудничестве с Украиной и арестовали, заключив под стражу в воинской части. Освободиться и оказаться дома ему удалось только через месяц.

Уралец попал в плен под Бахмутом

Со слов жительницы Пермского края Татьяны, она познакомилась с мужчиной, которого зовут Антон, в соцсетях. При этом тот не скрывал, что пишет из колонии, где с 2000-х годов отбывал срок за разбойное нападение. Он стал отправлять деньги девушке, которая имела ребенка от другого мужчины (также севшего в тюрьму). Влюбленные впервые увиделись в 2021 году после того, как Антона перевели в колонию-поселение. После этого женщина забеременела.

Позднее его перевели обратно в колонию общего режима. Тем не менее они поженились прямо там. Вскоре после начала СВО он попросился подписать контракт и спустя некоторое время уехал в зону боевых действий. При этом Татьяна не знала об этом заранее и была против.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уралец оказался под Артемовском (Бахмутом), где попал в плен. Татьяна стала обращаться к омбудсменам за помощью. В это время на нее вышел некий человек, представившийся украинским правоохранителем и предложивший перевести восемь тысяч рублей, чтобы пленный поскорее вернулся в Россию. При этом после перевода он сообщил, что мужа уже обменяли, а потом и вовсе назвался его сослуживцем, который также попал в плен ВСУ, но согласился перейти на сторону Украины. И стал требовать все большие деньги за, как утверждается, «жизнь мужа».

Но позднее сам военный вышел на связь, сообщив, что все еще находится на Украине. При этом украинский журналист Дмитрий Карпенко, с чьего телефона тот разговаривал, предупредил россиянку, чтобы та не отправляла никаких денег — якобы их с украинской стороны требуют только мошенники.

Бойца арестовали, заподозрив в связях с Украиной

Еще через некоторое время Антона обменяли, но он рассказал, что его попросту бросили в аэропорту без денег (не указывается, в каком именно) и документов об окончании службы, поэтому он не знает, к кому обращаться и как попасть домой. Бывший пленник по совету местных обратился в городской Дом офицеров, после чего пропал.

Оказалось, что требования Антона передать ему положенные документы «пришлись не по нраву местному командиру», и он заключил бойца под стражу в воинской части. «Звонила туда, мне говорили, что он подозревается в сотрудничестве с Украиной, а потом, что к любовнице уехал. Много всякой информации было. Один раз Антон позвонил с номера командира части в Новочеркасске, сказал, его туда увезли и держат», — рассказала Татьяна.

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

После ее обращений в военную прокуратуру и ФСБ мужа все-таки отпустили спустя месяц, и он оказался дома. В силовых структурах призвали обращаться к ним в случае проблем с документами. Татьяна также подчеркнула, что его судимость погашена. При этом оперативники якобы «вошли в положение», не став наказывать за переводы денег на Украину.

На данный момент Антон работает в Перми, семья планирует переезд.