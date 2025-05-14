Россияне поддержали подработку подростков летом

«Работа.ру»: 73% россиян считают, что подростки должны подрабатывать летом

Большинство опрошенных россиян высказалось в поддержку того, что подростки должны подрабатывать на летних каникулах. Об этом со ссылкой на результаты совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» сообщает ТАСС.

Отмечается, что 73 процента из 3,5 тысячи респондентов, представляющих все регионы страны, дали именно такой ответ, а среди главных причин для этого оказались необходимость развивать самостоятельность (78 процентов) и ответственность (73 процента). Также важными аргументами в пользу подработки подростков стали важность иметь собственные сбережения (54 процента) и опыт работы (53 процента).

Наиболее популярными вариантами трудоустройства для школьников, названными участниками опроса, оказались занятость в качестве помощника на мероприятиях (26 процентов), курьера (23 процента) и работа на складе (19 процентов).

Что касается зарплаты таких работников, то большинство собеседников исследователей (56 процентов) связывают ее необходимый размер не с возрастом работников, а с нагрузкой на них и другими факторами, еще около четверти (24 процента) полагают, что платить подросткам следует от 20 до 50 тысяч рублей в месяц.

Весной российские власти приняли закон, позволяющий работодателям после получения письменного согласия привлекать к работе в выходные во время летних каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет. Положения документа вступят в силу 1 сентября 2025 года. Речь в нем идет о работе, которая выполняется по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой. Ранее указанная деятельность разрешалась только подросткам, занятым в рамках творческих профессий, теперь же список расширили.