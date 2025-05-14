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12:12, 14 мая 2025Россия

Россиянин на детской площадке броском отправил ребенка в больницу и попал на видео

В Иркутске мужчина напал на мальчика на детской площадке и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутске мужчина напал на мальчика на детской площадке. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах россиянин держит ребенка за руку. Когда тот пытается вырваться, мужчина с силой бросает мальчика на землю.

После случившегося школьника увезли в больницу. По словам его матери, конфликт спровоцировал взрослый — он якобы подошел к детям и стал обзывать их. Личность мужчины установлена, его доставили в отдел полиции.

Ранее житель Красноярска избил стулом двоих школьников. К этому привела ссора его сына с мальчиками. Мужчина напал на учеников в кабинете психолога, который пытался урегулировать конфликт.

ЖЗЛ
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