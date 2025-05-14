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08:55, 14 мая 2025Россия

Россиянин рассказал о разделении солдатами ВСУ населенных пунктов на сектора с одной целью

ТАСС: ВСУ выдавали курянам пропуска на разное время, чтобы те не общались
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Бывший в оккупации в селе Гуево Курской области россиянин рассказал о разделении солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта на сектора, жителям которых выдавали пропуска для передвижения на разное время с одной целью — чтобы они не общались между собой. Об этом пишет ТАСС.

«По нашей улице выходить можно было с девяти утра до трех часов дня, а на других улицах — уже другое время. Такое деление по времени они [ВСУ] выбирали, чтобы мы не пересекались», — отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские бойцы занимались мародерством, постоянно сменяя друг друга — грабили дома, которые и так были разворованы их предшественниками.

«Заходов пять-шесть было, то есть придут, побудут недельку, заберут из домов ценное: золото, технику, машину. Потом другие их сменяют, выносят все, что первые не забрали», — вспомнил россиянин.

Ранее эвакуированные жители Суджи рассказали о пропускной системе ВСУ. С их слов, выданные пропуска напоминали аусвайсы, которые выдавались немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны.

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