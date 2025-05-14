Россиянин закопал в овраге вдову павшего на СВО друга ради его выплат

В Свердловской области задержали мужчину, расправившегося со вдовой бойца СВО

В Свердловской области россиянина заподозрили в расправе над 44-летней вдовой павшего в зоне специальной военной операции (СВО) мужчины. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, подозреваемый рассказал женщине о том, что ее супруг закончил свой земной путь после тяжелого ранения на его руках. Так мужчина смог втереться в доверие к вдове, чтобы завладеть полагающимися ей за потерю супруга выплатами. Злоумышленник купил себе иномарку и перевел полмиллиона жене. Саму вдову он забил молотком, удушил и позже закопал в овраге.

На допросе задержанный признался в содеянном. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что России захотели запретить при разводе раздел выплат за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.