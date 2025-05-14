Россиянин затолкал бывшую супругу в багажник и вывез в лес

В Брянской области вывезший бывшую жену в лес мужчина получил шесть лет колонии

В Брянской области мужчина, вывезший бывшую жену в лес, получил шесть лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

Как установил суд, 5 сентября 2024 года мужчина, находясь в городе Жуковка, предложил бывшей супруге встретиться, чтобы передать ей автомобильное кресло для детей. Во время встречи он применил к ней физическую силу и затолкал в багажник машины, а затем направился в лес. По ходу движения он периодически останавливался и избивал потерпевшую.

Женщина, опасаясь за свою жизнь, попыталась скрыться, выпрыгнув на ходу из багажника автомобиля, но мужчина заметил, затолкал обратно и отвез в лесной массив. Он удерживал ее там до момента приезда сотрудников правоохранительных органов.

Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в похищении россиянина группой лиц.