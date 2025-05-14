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14:19, 14 мая 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за расстрелянного в баре мужчину

В Карелии задержали мужчину, расстрелявшего соперника из пистолета в баре
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

По данным МВД, в ходе конфликта между посетителями в одном из баров города Питяранта произошла стрельба. Подозреваемый открыл огонь из травматического оружия в своего соперника и причинил ему несовместимые с жизнью огнестрельные ранения. После этого стрелок скрылся, но позже был задержан оперативниками на улице Ленина.

При задержании он оказал активное сопротивление — стрелял в сторону силовиков, а позже забаррикадировался в гараже. Для его задержания пришлось привлекать сотрудников Росгвардии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском автоугонщик устроил перестрелку с полицией.

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