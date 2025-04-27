В российском регионе угонщик устроил перестрелку с полицией

На Камчатке угонщик устроил перестрелку с полицией

В Петропавловске-Камчатском автоугонщик устроил перестрелку с полицией. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Вечером 26 апреля в полицию сообщили об угоне серого автомобиля Daihatsu Terios. Силовики ввели план «Перехват» и при помощи видеонаблюдения обнаружили похищенную машину на одной из дорог города. Догнав иномарку, правоохранители

неоднократно требовали от водителя остановиться. Злоумышленник не реагировал и пытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

В какой-то момент полиции удалось блокирован автомобиль патрульными машинами. При попытке задержания водитель направил на одного из сотрудников предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием, затем два раза выстрелил в сторону патрульных автомобилей и несколько раз — в сторону силовиков.

Перестрелка попала на видео.