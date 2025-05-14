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13:08, 14 мая 2025Путешествия

Россиянка купила браслет за 1,5 миллиона рублей в Дубае и лишилась украшения на таможне

Россиянка купила браслет Cartier в Дубае и лишилась его на таможне в Уфе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Россиянка купила браслет Cartier за 1,5 миллиона рублей во время отдыха в Дубае и лишилась украшения на таможне в аэропорту Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Екатерина не стала декларировать ювелирное изделие, чтобы избежать пошлины в размере 100 тысяч рублей. Однако в аэропорту Башкирии ее задержали при прохождении «зеленого коридора». Теперь она должна заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Браслет у женщины изъяли в пользу государства.

Ранее британский турист решил после отпуска вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту. Он надежно упаковал в два чемодана 38 килограммов каннабиса, завернув его в двухслойные пакеты.

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