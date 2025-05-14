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19:01, 14 мая 2025Путешествия

Россиянка заработала грыжу из-за сдерживания кашля в самолете и проходила с ней три месяца

Россиянка заработала грыжу из-за сдерживания кашля в самолете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянка так сильно сдерживала кашель в самолете, что заработала грыжу живота. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, во время полета на отдых у пассажирки случился приступ кашля. Она сдерживала его, чтобы не беспокоить попутчиков, но из-за атмосферного давления на высоте у нее случился разрыв боковых мышц живота.

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Через два дня женщина почувствовала сильную боль, у нее появилась гематома от пупка до середины спины, а со временем правая сторона живота стала вздуваться и расти. В таком состоянии россиянка проходила три месяца.

Когда женщина все же обратилась к врачам, они обнаружили у нее боковую грыжу. Пациентке потребовалась сложная операция, перед которой ей нужно было похудеть.

Как объяснил хирург из ГКБ имени С. С. Юдина Александр Сидельцев, боковую грыжу удалить труднее всего. «К боковой брюшной стенке уже прилежат значимые структуры: диафрагма, реберная дуга, позвоночник. К ним невозможно крепить сетчатый имплант, а грыжу нельзя ушить», — отметил он.

Отмечается, что операция прошла успешно, без осложнений.

Ранее пассажирка самолета осталась изуродована по вине экипажа. Она получила ожоги от разлившегося кипятка, и у нее образовались не проходящие шрамы.

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