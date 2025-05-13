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17:02, 13 мая 2025Путешествия

Россиянка не выжила в самолете после отказа аэропорта Турции дать разрешение на посадку

Россиянка не выжила в самолете Azur Air после отказа аэропорта Турции в посадке
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета российской авиакомпании Azur Air не выжила после отказа аэропорта Турции дать разрешение на посадку в Каппадокии. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

11 мая лайнер с 334 пассажирами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью. За час до посадки 50-летняя женщина почувствовала себя плохо. Среди ее попутчиков оказались врачи, они сразу начали оказывать россиянке помощь, однако она потеряла сознание.

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Командир воздушного судна запросил вынужденную посадку на ближайшем запасном аэродроме в Каппадокии, развернулся и приступил к снижению. Когда самолет был уже на высоте около 5000 метров, диспетчер без объяснения причин запретил приземление.

Тогда пилотам Azur Air пришлось снова набрать высоту и взять курс на аэродром назначения. Однако реанимационные действия участников рейса не помогли россиянке, спасти ее не удалось. На подлете к Анталье у нее остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что пассажирка самолета по вине экипажа осталась изуродована. Во время рейса она получила ожоги от разлившегося кипятка, в результате чего образовались шрамы.

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