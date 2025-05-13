Пассажирка самолета осталась изуродована после рейса по вине экипажа

PYOK: Пассажирка Delta Air Lines получила ожоги во время рейса по вине экипажа

Пассажирка авиакомпании Delta Air Lines осталась изуродована после рейса по вине экипажа. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, 19 августа 2024 года Кимберли Хики летела из Детройта, США, в Амстердам. Во время полета бортпроводник поставил очень горячую воду на откидной столик, и стакан опрокинулся на колени пассажирки.

В результате Хики получила ожоги второй и третьей степени нижней части живота и бедер. Она пожаловалась, что экипаж самолета не предпринял никаких попыток помочь ей в воздухе или по прибытии в аэропорт.

Уточняется, что после инцидента у пассажирки остались непроходящие шрамы. Более того, из-за волдырей она несколько месяцев не могла ходить в привычной одежде и даже принимать душ. Хики решила подать в суд на авиакомпанию и добиться компенсации.

Ранее в похожей ситуации оказалась девочка-подросток из Великобритании. Стюардесса опрокинула на нее кофе во время полета, и даже спустя два года на теле пострадавшей остался шрам.