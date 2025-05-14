Российская стюардесса раскрыла странные суеверия членов экипажа

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла странные суеверия членов экипажа крупной авиакомпании. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, в самолетах Emirates нет рядов под номеров 13, а также рейсов с этим числом. Следующее суеверие касается стюардесс — при посадке на борт многие из них дотрагиваются рукой до фюзеляжа. Считается, что это приносит удачу, а вот отпугнуть ее может свист в кабине пилотов.

«И последнее суеверие из мира авиации — никогда не говорите, что полет хороший, пока не приземлитесь», — заключила автор ролика.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

