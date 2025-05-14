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13:59, 14 мая 2025Бывший СССР

ВСУ при бегстве с позиций пытались застрелить военнопленного

ТАСС: ВСУ пытались застрелить военнопленного при бегстве из Котляровки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались застрелить российского военнопленного при бегстве с позиций у Котляровки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова освобожденного командира штурмового отделения 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексея Мурачева.

«Когда наши ребята освобождали уже [позицию ВСУ], стрелковый бой начался. Они [ВСУ], видимо, хотели меня при отступлении напоследок пристрелить. Повезло, что в ногу попали», — сообщил он о жестокости ВСУ.

Ранее представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук рассказал о нововведении правительства Украины в отношении военнопленных. По словам чиновника, законопроект предусматривает дополнение Налогового кодекса понятием «доходы физических лиц и военный сбор, начисленные на вознаграждение за труд военнопленных».

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