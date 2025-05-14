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09:57, 14 мая 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали логистические узлы ВСУ

Военкор Поддубный: Российские войска атаковали логистические узлы ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска атаковали логистические узлы Вооруженных сил Украины (ВСУ) этой ночью. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, удары были нанесены по объектам в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской и Одесской областях. Он добавил, что в Харьковской области удары были нанесены в районе Купянска, где атаковали как беспилотники, так и оперативно-тактическая авиация. Также военкор рассказал, что появилась информация о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Малиновка.

По его словам, это позволяет Армии России расширить физический контроль над участком автодороги Красноармейск — Константиновка. Таким образом, заключил Поддубный, российские военные могут контролировать отрезок трассы уже от Малиновки до Новой Полтавки, занимающий более 7 километров.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска зачистили от ВСУ обширный участок в районе Колодезей в Донецкой народной республике.

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