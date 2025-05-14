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09:33, 14 мая 2025Бывший СССР

Российские войска зачистили от ВСУ район в ДНР

Российские войска зачистили участок в районе Колодезей в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) обширный участок в районе Колодезей в Донецкой народной республике (ДНР). ОБ этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря круглосуточной работе артиллерии и систем беспилотников российские войска уничтожили фортификационные сооружения ВСУ около Колодезей. Он добавил, что пехотные подразделения армии России заняли новые рубежи — за последнее время в этом районе от украинских военных было зачищено порядка 5 квадратных километров.

Ранее Марочко заявил, что российские военные продвинулись в селе Верхнекаменское в ДНР. Он рассказал, что ВСУ активно обороняются, применяя все доступные виды вооружений.

До этого российские войска уничтожили узел связи бригады ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что в результате атаки было уничтожено до 10 человек личного состава 23-й ОМБр.

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