Стало известно о серьезном продвижении ВС России в одном из населенных пунктов в ДНР

Марочко: ВС России продвинулись в селе Верхнекаменском в ДНР

Российские военные продвинулись в селе Верхнекаменское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий в Верхнекаменском под контроль наших войск перешла часть восточной улицы с домостроениями, здание детского сада, церковь, также есть серьезное продвижение в районе школы», — сообщил Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в данном населенном пункте сложилась непростая ситуация. Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обороняются, применяя все доступные виды вооружений. Кроме того, на данный участок фронта украинское командование перебрасывает живую силу.

Марочко также заявил о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на краснолиманском направлении. Армия РФ достигла успехов в селе Редкодуб в ДНР.

