Российские войска продвинулись в ДНР

Марочко сообщил, что войска РФ зашли в Редкодуб на краснолиманском направлении

Российские бойцы на краснолиманском направлении вошли в село Редкодуб в Донецкой народной республике. Об этом сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских боевиков», — добавил Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются оказывать сопротивление и отбросить российских военнослужащих, нанося по ним удары беспилотниками и артиллерией.

Ранее стало известно, что армия РФ взяла под контроль Миролюбовку на покровском направлении.