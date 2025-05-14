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06:07, 14 мая 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись в ДНР

Марочко сообщил, что войска РФ зашли в Редкодуб на краснолиманском направлении
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские бойцы на краснолиманском направлении вошли в село Редкодуб в Донецкой народной республике. Об этом сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских боевиков», — добавил Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются оказывать сопротивление и отбросить российских военнослужащих, нанося по ним удары беспилотниками и артиллерией.

Ранее стало известно, что армия РФ взяла под контроль Миролюбовку на покровском направлении.

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