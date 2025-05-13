Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт

РВ: ВС России заняли Миролюбовку на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России, продвигаясь на покровском направлении, заняли село Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

«Бойцы группировки "Центр" полностью выбили врага из населенного пункта и провели его зачистку», — сказано в публикации.

12 мая Министерство обороны России проинформировало о взятии под контроль Котляровки в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боевых действий ВСУ за сутки потеряли свыше 440 человек.

Российские войска вошли в Котляровку 5 мая. Тогда, как сообщал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ВС России заняли половину поселка.