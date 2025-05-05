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08:58, 5 мая 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о продвижении ВС России к Днепропетровской области

Российские войска заняли половину Котляровки в ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска вошли в Котляровку в Донецкой народной республике (ДНР) и уже заняли половину поселка. О продвижении Вооруженных сил России к границам Днепропетровской области сообщили в Telegram бойцы 105-й бригады Народной милиции ДНР.

«Наши войска вошли в Котляровку на новопавловском направлении и уже заняли половину населенника», — говорится в публикации.

Отмечается, что российским войскам на этом направлении осталось преодолеть чуть меньше 2,5 километра, чтобы выйти на административные границы ДНР.

Ранее российские войска в Запорожье поразили завод по ремонту бронетехники ВСУ. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на заводе производили детали для дронов, а также непосредственно их собирали.

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