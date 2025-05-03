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18:25, 3 мая 2025Бывший СССР

В Запорожье поразили завод по ремонту бронетехники ВСУ

Лебедев: В Запорожье нанесли удар по заводу, где ремонтировали бронетехнику
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Запорожье нанесли удар по заводу, занимавшегося ремонтом украинской бронетехники. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, удар был нанесен по заводу, расположенному в подконтрольной ВСУ части Запорожья. «На заводе проводили ремонт бронированной техники, в основном заграничной», — заметил Лебедев.

Координатор подполья подчеркнул, что достоверно известно о том, что на заводе производили детали для БПЛА. Также там собирали беспилотники.

Координатор Сергей Лебедев также рассказал, что российские войска поразили в Чернигове собравшиеся на прорыв в Брянской области соединения ВСУ. Также были поражены объекты украинских военных в Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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