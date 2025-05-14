Российские войска осуществили прорыв в Сумской области

ВС России начали наступление в Сумской области на новом направлении

Вооруженные силы (ВС) России начали наступление в Сумской области на новом направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Российские части пересекли границу у Миропольского», — сообщается в публикации.

Отмечено, что Вооруженные силы Украины не ожидали наступления на этом направлении. По словам источника канала, российская авиация наносит массированные удары по позициям украинских войск.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал о начале битвы за Славянск. Началась эвакуация украинцев из Дружковского и Лиманского районов.