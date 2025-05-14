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19:10, 14 мая 2025Бывший СССР

Военкор сообщил о начале битвы за Славянск

Военкор Стешин: Началась битва за Славянск в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В районе Славянска Донецкой народной республики начались активные боевые действия. Об этом сообщает военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

По его словам, предвестником начала более масштабных боевых действий является эвакуация из Дружковского и Лиманского районов. Украинская сторона подтверждает эвакуацию, отметил он.

«Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск — обязательное мероприятие перед сдачей. Напомню, что Славянско-Краматорская агломерация — крупнейшая на Донбассе», — сообщил военкор.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал процент контролируемой российскими войсками территории ДНР. Вооруженные силы России взяли под контроль 80 процентов республики. По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины в регионе из крупных населенных пунктов остаются лишь Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

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